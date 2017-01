FIFA 17 - Wurde das Team of the Year etwa schon geleaked?

Auch Manuel Neuer gehört zu den Favoriten.

Im Ultimate Team-Modus von FIFA 17 werden regelmäßig die wertvollsten Spieler gekürt, die sich besonders lohnen, wenn man sie im eigenen Kader hat. Und mit dem Jahreswechsel steht nun auch die Bekanntgabe des Team of the Year bevor, also den elf Kickern, die sich ganz besonders in FIFA 17 hervorgetan haben.

Offiziell enthüllt wird das vollständige Team am 9. Januar in Zürich, also im Rahmen der "The Best FIFA Football Awards", wo unter anderem auch der Weltfußballer des Jahres gekürt wird. Womöglich ist das Sieger-Team aber schon jetzt bekannt, denn die sogenannte FIFPro, also das Komitee, dass die Team of the Year-Spieler wählt, gratulierte einem FIFA-Fan zu seiner korrekten Vorhersage der Sieger.

Shazad Shah is the winner of FIFPro’s #World11 prediction competition. He wins a trip to the Best Football Awards: https://t.co/pjcbG6ai6x — FIFA FIFPro World 11 (@World11) January 2, 2017

Insgesamt hatten über 50.000 FIFA-Spieler an dem Wettbewerb teilgenommen, doch nur Shazad Ali Shah hatte den richtigen Riecher. Nur leider teilte er seine Auswahl schon Anfang Dezember des letzten Jahres der Öffentlichkeit mit. Mittlerweile wurde der Tweet gelöscht, doch das damals verlinkte Bild ist noch zu finden.

FIFA 17 - Team of the Year

Die mögliche Siegerauswahl (via Mein MMO):

Torwart:

Manuel Neuer (Germany/FC Bayern Munich)

Verteidiger:

Thiago Silva (Brazil/Paris Saint-Germain)

Gerard Pique (Spain/FC Barcelona)

Sergio Ramos (Spain/Real Madrid)

Marcelo (Brazil/Real Madrid)

Mittelfeld:

Andres Iniesta (Spain/FC Barcelona)

Toni Kroos (Germany/Real Madrid)

Luka Modric (Croatia/Real Madrid)

Angriff:

Neymar (Brazil/FC Barcelona)

Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid)

Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona)

Shazad dementierte, dass er seinen Tipp je mit der Öffentlichkeit geteilt hat. Am 9. Januar werden wir dann aber mehr wissen.

Was sind eure Tipps?