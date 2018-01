Im vergangenen November berichteten wir vom so genannten Kick-Off-Glitch, der es FIFA 18-Spielern ermöglicht, quasi direkt nach dem Anstoß ein Tor zu erzielen. Genauer gesagt handelt es sich hierbei weniger um einen Glitch oder Bug, sondern vielmehr um eine simple und in vielen Augen unfaire Taktik, die insbesondere in Online-Matches frustriert.

Dank des neuen FIFA 18-Updates 1.08 soll denjenigen, die von der Kick-Off-Methode Gebrauch machen, ab sofort aber ein Strich durch die Rechnung gemacht werden.

Dank des neuen Patches wird nämlich die Verteidigung verstärkt: Während sich das verteidigende Team direkt nach dem Anstoß defensiv kompakter verhält, agieren die Offensivspieler in der Vorwärtsbewegung zurückhaltender. Dadurch sollen gegnerische Stürmer weniger Raum erhalten. So soll es schließlich FIFA 18-Spielern schwerer fallen, direkt nach dem Anstoß einzunetzen.

Hier alle Änderungen des Updates 1.08 in der Übersicht:

Gameplay-Änderungen:

Nach dem Anstoß verhält sich das verteidigende Team kompakter.

Die Offensivspieler des verteidigenden Teams agieren zurückhaltender

Die Verteidiger werden die Lücken zwischen ihnen und den Offensivspielern reduzieren, indem sie den Raum eng halten. So gewähren sie dem angreifenden Team weniger Raum.

Ein Problem wird behoben, bei dem die Torhüter in manchen Situationen den Ball unnötig klärten, wenn der Ball zu ihnen gepasst wird.

Änderungen an FUT Champions Weekend League-Matches:

Alle Matches finden jetzt im FeWC-Stadion statt. Die Tageszeit ist immer auf Abend und das Wetter immer auf Klar gestellt.

Im Pre-Match-Screen wird nicht mehr angezeigt, welches Team das Heim-Team und welches das Auswärts-Team ist. Stattdessen sehen die Spieler nun immer ihr Team auf der linken Seite und das Gegner-Team auf der rechten Seite.

Ihr werdet weder im Gameplay noch im Pre-Match-Screen das Trikot der Gegner sehen. Stattdessen werdet ihr Euer zweites aktives Trikot, das ihr nicht selbst für das Match ausgewählt habt, an euren Gegnern sehen.

Die Trikot-Wahl und der Match-Preview-Screen werden an dieser Änderungen angepasst.

Wenn Ihr FUT-Champions-Channel-Replays schaut, könnt ihr nun die Orbit-Kamera nutzen.Beho

Behobene Probleme bei Ultimate Team: