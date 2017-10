FIFA 18 - EA meldet 1,6 Millionen aktive Spieler am ersten Wochenende

FIFA 18 ist gerade mal seit dem 29. September 2017 auf dem Markt, konnte sich bereits schon am vergangenen Wochenende mit rund 1,6 Millionen aktiven Spielern gleichzeitig auf PS4, Xbox One und Co. brüsten.