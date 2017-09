Der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo ist nicht nur für seinen exzentrischen Spielstil bekannt, sondern auch für seine eigensinnigen Gesten auf dem Spielfeld.

Was wir über die Lautsprecher unseres Fernsehers, komplett beschallt vom Stadion-Singsang, vielleicht manchmal gar nicht mitbekommen: Ronaldo bejubelt seine Tore oftmals mit einem herzlichen "Siii!", nachdem er sich mit einem Drehsprung in die Luft befördert und breitbeinig, mit den Armen an den Seiten auf dem Rasen gelandet ist.

Um Cristiano Ronaldo in der kommenden Fußballsimulation FIFA 18 besonders authentisch darzustellen, hat EA Sports nicht nur den Torjubel des Real Madrid-Kickers umgesetzt, sondern auch seinen Freundenschrei.

Zum Amüsement vieler Fans erinnert Ronaldos "Siii!" in FIFA 18 aber eher an den Laut eines brünftigen Rentiers ... oder an den eines Wildschweins, wie Wesley Yin-Poole von Eurogamer feststellt.

EA tried to replicate Cristiano Ronaldo's "Siiiiii" celebration in FIFA 18, made him sound like a wild boar instead pic.twitter.com/QpNNGQfSPJ — Wesley Yin-Poole (@wyp100) September 26, 2017

Das erinnert tatsächlich wirklich sehr an diese Töne:

FIFA 18 erscheint am 29. September 2017 unter anderem für PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Alles zum Fußballspiel erfahrt ihr im GamePro-Test zu FIFA 18.