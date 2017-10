FIFA 18 - Der schlechteste Spieler kommt aus Deutschland & ist eigentlich nur Zeugwart

In der Welt des Profi-Fußballs dreht sich alles um Statistiken und das ist auch in FIFA 18 nicht anders. Abermals hat EA die Werte und Fähigkeiten von abertausenden Spielern festgelegt und in die Fußballsimulation eingebaut. So können wir ganz genau sehen, wie schnell Cristiano Ronaldo wirklich ist und wie fein Lionel Messi seine Freistöße schießt. Wer die besten Spieler in FIFA 18 sind, weiß jeder. Aber wer ist eigentlich der schlechteste Fußballer?

Wie sich herausgestellt hat, kommt diese zweifelhafte Ehre einem deutschen Spieler zu. Mit einer rekordverdächtigen Niedrigwertung von 46 ist Tommy Käßemodel einer von nur zehn Spielern in FIFA 18, die am untersten Ende der Wertungsskala kratzen. Das Besondere an dem FC Erzgebirge Aue-Profi ist die Tatsache, dass Käßemodel eigentlich gar kein Profi ist, sondern Zeugwart. Tatsächlich ist der ehemalige Jugendtorwart nur über Umwege in FIFA 18 gelangt.

Wie RAN berichtet, konnte der Zweitligist, für den Käßemodel "offiziell" spielt, eine bestimmten Bundesliga-Regel nicht erfüllen, nach der jeder Verein mindestens vier Spieler im Kader haben muss, die dem eigenem Jugend-Programm entsprungen sind. Erzgebirge Aue hatte nur drei dieser "local player" und hat kurzerhand den Zeugwart angemeldet und ihm einen Profi-Vertrag angeboten, weil dieser die Bedingungen erfüllt.

Käßemodel ist nicht für den aktiven Spielbetrieb geplant, aber das Schlupfloch hat dazu geführt, dass der Zeugwart von EA registriert und in FIFA 18 eingebaut wurde. Bleibt nur zu hoffen, dass Käßemodel für das Waschen der Trikots und dem Auftischen des Frühstücks höhere Werte bekommen würde.

Würdet ihr euch Käßemodel in euren Kader holen?