FIFA 18 - Das meistverkaufte Spiel 2017 in Europa

FIFA 18 geht in der Europameisterschaft 2017 als strahlender Sieger vom Platz. Soll heißen: EAs Sportspiel ist in Europa das am meisten verkaufte Spiel des Jahres 2017, wie das Markforschungsunternehmen GfK per Pressemitteilung bekannt gibt.

Auch in Deutschland steht FIFA 18 an der Spitze und war das am meisten verkaufte Spiel des Jahres auf PS4, Xbox One, PS3 und Xbox 360. Außerdem ganz weit vorne mit dabei: Call of Duty: WW2 sowie GTA 5, Die Sims 4 und der Landwirtschafts-Simulator 2017.

In ganz Europa schafft es Call of Duty: WW2 auf Platz zwei der am meisten verkauften Spiele der zurückliegenden zwölf Monate. Wie bei FIFA 18 ist auch der Ego-Shooter erst recht spät im Jahr erschienen, hat also innerhalb kurzer Zeit massive Verkäufe einfahren können. Auch GTA 5 sichert sich einen Platz auf dem Treppchen und ist das am dritthäufigsten verkaufte Spiel Europas im Jahr 2017.

Computerspieler haben sich am häufigsten für Die Sims 4, GTA 5 und den Landwirtschafts-Simulator 2017 entschieden, während FIFA 18 bei Konsolenspielern mit Xbox One und PS4 in Europa die Nase vorn hat. Bei Nintendo sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Laut der GfK Entertainment-Pressemitteilung dominieren auf der Nintendo Switch Mario Kart 8, The Legend of Zelda: Breath of the Wild sowie Super Mario Odyssey. Der 3DS steht hingegen ganz im Zeichen von Pokémon.

Habt ihr mit diesem Resultat gerechnet oder überrascht euch etwas?