FIFA 18 - Gamescom-Leak: FIFA Street kehrt als Teil des Story-Modus zurück

FIFA Street gehört unter den Freunden des virtuellen Ballsports zu den großen Lieblingen und scheint nun ausgerechnet im kommenden FIFA 18 sein Comeback zu feiern. So twitterte der deutsche Youtuber PhineasFIFA heute folgende Worte: "Alter, FIFA 18 mit FIFA Street wieder am Start!"

Er postete auch ein kuzes Video, das eine kleine Sequenz aus dem beliebten Straßenfußball-Modus zeigt. Mittlerweile ist das wieder zwar wieder offline, da er scheinbar ohne Absprache mit dem Publisher nur im Vorbeigehen an einem gamescom-Stand die Kamera auf einen Bildschirm gehalten hat. Dank der eifrigen Reddit-Community, die das Video direkt abgespeichert hat, können wir allerdings immer noch besagte Szenen ansehen:

Allerdings wird FIFA Street nicht als vollwertiger Modus in FIFA 18 zurückkehren, wie Marc Goroll von Electronic Arts uns gegenüber mittlerweile bestätigt hat. Der Straßenfußball hat stattdessen lediglich einen kurzen Gastauftritt während der Story-Kampagne The Journey, die die Geschichte des ausgedachten Fußballers Alex Hunter nach FIFA 17 nun schon zum zweiten Mal erzählt. So wird Alex Hunter offenbar auf seiner Reise um die Welt auch Südamerika besuchen und dort abseits des großen Rasens eine Drei-gegen-Drei-Partie spielen - mehr allerdings nicht. Die Fans dürfte es wohl trotzdem freuen.

FIFA 18 erscheint am 29. September für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS3, Xbox 360 und PC.