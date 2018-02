FIFA 18 - FUT-Spieler tricksen Matchmaking aus & treten eSport-Skandal los

In FIFA 18 bestimmt eigentlich unsere Leistung darüber, gegen welche anderen Spieler wir antreten, wenn wir online zocken. Aber aktuell wird FUT beziehungsweise die Weekend League von einem Skandal erschüttert: Einigen Spielern scheint es gelungen zu sein, sich an die Spitze der Weltrangliste zu tricksen. Auf der Xbox One werden wir nämlich anscheinend nicht mit den Spielern in ein Match geworfen, die wir blockiert haben.

Am vergangenen Wochenende haben es sage und schreibe 27 Spieler mit 40 Siegen auf der Xbox One auf die vorderen Plätze der Weltrangliste geschafft. Was bei vielen Kollegen natürlich für Stirnrunzeln und Empörung sorgt. Erst recht, wenn es sich dabei um international bekannte Top-eSportler handelt.

@EASPORTSFIFA some players invented a new way of cheating in the WL. They are blocking other top 100 players on XBOX. If you block someone, you can’t match that player in WL. Are these players really able to reach 120/120 under normal circumstances? #justasking pic.twitter.com/nFxqG1YX77