FIFA 18 TOTY - Das sind die besten Spieler des Jahres, Team of the Year steht fest

Die elf besten Spieler aus FIFA 18 stehen fest! Nach den drei Stürmern und den drei Mittelfeldspielern sind nun auch die vier Verteidiger und den Torwart des Team of the Year bekannt:

Sergio Ramos mit einem Rating von 97

mit einem Rating von 97 Leonardo Bonucci mit einem Rating von 96

mit einem Rating von 96 Marcelo mit einem Rating von 94

mit einem Rating von 94 Dani Alves mit einem Rating von 93

mit einem Rating von 93 David De Gea als Torwart mit einem Rating von 97

Zu finden sind diese fünf blauen TOTY-Karten für 48 Stunden in Kartenpaketen des Ultimate Team Modus. Im Anschluss daran, also ab dem Abend des 19. Januar, habt ihr voraussichtlich noch einmal die Chance, alle elf Spieler zu erhalten. Denn bis zum kommenden Montag, den 22. Januar um 19 Uhr dürften dann noch einmal alle elf Spieler, also auch die Stürmer und Mittelfeldspieler, noch einmal in den FUT-Kartensets stecken.

#TOTY De Gea, Marcelo, Sergio Ramos, Bonucci and Dani Alves will be available for 48 hours, starting at 6pm UK! TOTY Midfielders will be out of packs from 6pm UK. pic.twitter.com/TycEsEjZRK — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 17, 2018

In der Viererkette des Team des Jahres von FIFA 18 stehen damit genau die vier Verteidiger, die bereits im Oktober letzten Jahres in die offizielle World11 der FIFA gewählt wurden.

Im Tor steht allerdings, anders als viele Predictions es vorhergesagt haben, nicht Gianluigi Buffon, sondern David De Gea von Manchester United. Damit bleibt dem inzwischen 39-jährigen Buffon die wohl letzte Chance auf einen Platz in einem TOTY verwehrt, da er nach dieser Saison höchstwahrscheinlich die Torwarthandschuhe an den Nagel hängen wird.

Das ist das komplette Team of the Year von FIFA 18

Torwart:

David De Gea (Manchester United) - 97

Verteidiger:

Sergio Ramos (Real Madrid) - 97

Leonardo Bonucci (AC Mailand) - 96

Marcelo (Real Madrid) - 94

Dani Alves (Paris Saint-Germain) - 93

Mittelfeld:

Luka Modric (Real Madrid) - 96

Kevin De Bruyne (Manchester City) - 96

N'Golo Kanté (FC Chelsea) - 95

Stürmer:

RF: Lionel Messi (FC Barcelona) - 98

LF: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 99

ST: Harry Kane (Tottenham Hotspurs) - 96

FIFA-Community wählt die elf besten Spieler des Jahres

Anders als in FIFA 17 und den früheren Serienteilen wurde das Team of the Year dieses Jahr zu einem großen Teil von der Community gewählt. Denn EA Sports hat sich in FIFA 18 erstmals dazu entschlossen, nicht die offizielle Top-Elf der FIFA für das TOTY zu verwenden, sondern stattdessen eine Auswahl an Sportlern, Medienschaffenden und Mitgliedern der EA Sports Community über die besten Spieler des Jahres abstimmen zu lassen.

Zwar hat sich EA Sports das Recht vorbehalten, selbst über 40 Prozent der Stimmen für das Team des Jahres zu verfügen. Aber viele prominente Youtuber und FUT-Webseiten, die an der Wahl teilnehmen durften, haben wiederum ihre Fans und damit eine breite FIFA-Community über die TOTY-Spieler abstimmen lassen.