FIFA - EA-Mitarbeiter wollen Karrieremodus mit eurer Hilfe verbessern

Braucht die FIFA-Serie einen Online-Karrieremodus?

Für Marc Hauser, der bei EA Sports als Data Editor arbeitet, ist der "Karrieremodus ist einer der traditionellsten und meist genutzten Spielmodi der FIFA-Reihe". In der jüngeren Vergangenheit sei die Kritik an diesem Modus jedoch immer lauter geworden. Vielen vergehe nach wenigen Saisons die Lust, da ihnen eine echte Herausforderung fehle - gerade im Vergleich zu immer beliebteren Online-Modi wie Ultimate Team.

Zusammen mit ein paar seiner Kollegen will Hauser daran etwas ändern. Daher arbeiteten sie gemeinsam das Konzept für einen Online- beziehungsweise Multiplayer-Karrieremodus aus, den sie nun mit Hilfe einer Petition bewerben. Ihre Idee fußt darauf, den Connected Franchise-Modus der NHL- oder NFL-Spiele "auf den FIFA-Karrieremodus zu übertragen" - und zwar als Connected Career.

"Bei "Connected Career" geht es vereinfacht gesagt darum, im Karrieremodus nicht mehr ausschließlich gegen computergesteuerte Vereine anzutreten, sondern gegen Freunde, Bekannte oder beliebige Teilnehmer der weltweiten FIFA-Community. Der grundsätzliche Aufbau und Kerngedanke des Karrieremodus bleibt dabei gleich."

Allerdings sei es "natürlich auch weiterhin wie bisher möglich, eine Karriere ohne andere Teilnehmer zu spielen."

Hauser und seine Kollegen versprechen sich vom Connected Career-Modus unter anderem mehr Konkurrenzdruck auf dem Transfermarkt und ein allgemein abwechslungsreicheres und dadurch herausforderndes Spielerlebnis.

Bei 10.000 Unterschriften wolle man dafür sorgen, dass der Vorschlag an "die zuständige Abteilung bei EA" weitergeleitet wird, so Hauser weiter. Wann genau das passieren soll, steht aber noch nicht fest. Aktuell liegt die Petition bei mehr als 12.200 Unterstützern, hat ihr Ziel also bereits erreicht. Allerdings läuft die Aktion noch bis zum 8. September 2017, schließlich können zusätzliche Stimmen nicht schaden. Für einen Connected Career-Modus in FIFA 18 ist es damit wohl zu spät, doch vielleicht greift EA die Idee ja in FIFA 19 auf.

Was haltet ihr von der Idee?

