FIFA - Kommt 2017 auch auf die Nintendo Switch

Die FIFA-Reihe feiert in diesem Jahr ihr Debüt für die Nintendo Switch.

FIFA-Fans mit einer Nintendo-Konsole hatten es in den letzten Jahren nicht gerade leicht. Nachdem sie FIFA 13, 14 und 15 nur in arg abgespeckten Versionen bekamen, mussten sie auf FIFA 16 und 17 gleich ganz verzichten. Doch das ändert sich in diesem Jahr.

Wie EAs Executive Vice President Patrick Söderlund auf einem Event in Tokio enthüllte, erscheint 2017 ein FIFA-Ableger für die Nintendo Switch. Das Spiel biete die bekannte "FIFA-Erfahrung" und sei auf die Switch zugeschnitten. Konkrete Details oder gar Gameplay-Szenen präsentierte Söderlund aber nicht.

Dafür versorgte uns Nintendo im Rahmen desselben Events mit allerlei Details zur Nintendo Switch. Die Konsole kommt am 3. März auf den Markt und kostet knapp 300 US-Dollar. Zu den Launch-Titeln gehört unter anderem The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Mario Kart 8 Deluxe soll hingegen im April folgen, während das nächste Mario-Spiel, Super Mario Odyssey, noch bis Weihnachten auf sich warten lässt.

