FIFA Street - Neuer Teil in Arbeit? Freestyle-Fußballer gibt Hinweis

Mit FIFA 17 feiert EA Sports große Erfolge, lässt dem Vernehmen nach auch die Verkaufszahlen des Konkurrenten PES 2017 weit hinter sich. Doch ein Wunsch vieler FIFA-Fans bleibt immer noch unerfüllt – der Wunsch nach einem neuen FIFA Street-Ableger. Allerdings deutet der Instagram-Post eines Sportlers darauf hin, dass EA Sports bereits an einem solchen Spiel arbeiten könnte.

Who wants to see a new FIFA Street game?? #street #swrl #freestyle #easports #fifastreet #futbol #soccer #mocap A photo posted by Steve Elias (@elifreeze) on Nov 7, 2016 at 12:52am PST

Der Freestyle-Fußballer Steve Elias veröffentlichte vor kurzem ein Bild, das ihn und einen Kollegen in Motion-Capture-Anzügen zeigt. Beide posieren mit Fußbällen, im Hintergrund sehen wir zudem das EA Sports-Logo. Und dann wäre da ja noch die nicht ganz unauffällige Bildunterschrift:

"Wer will ein neues FIFA Street-Spiel?"

Wie groß das Interesse an der Marke immer noch ist, beweisen die Reaktionen mit mehr als 100 Kommentaren und über 500 Likes. Wen würde es da überraschen, wenn hinter dem Bild also die inoffizielle Ankündigung eines FIFA Street-Ablegers steckt? Wir haben daher bei EA um ein offizielles Statement zu diesem Thema gebeten. Leider wollte sich der Publisher nicht zu dem Post äußern. Man beteilige sich nicht an Gerüchten, so die Begründung. Ein Hoffnungsschimmer: ein Dementi sieht eindeutig anders aus.

FIFA Street feierte sein Debüt im Jahr 2005. Der bislang letzte Teil der Serie erschien 2012 und hört ebenfalls auf den Namen FIFA Street. Von den Ablegern der Hauptreihe unterscheiden sie sich durch einen arcadelastigeren Spielstil, der es Spielern abverlangt, den einen oder anderen Trick auf Lager zu haben.

