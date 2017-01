Final Fantasy 12 - Release-Datum für PS4 steht fest

Final Fantasy 12: The Zodiac Age erscheint im Sommer 2017.

Im Zuge des heutigen Events zum 30-jährigen Jubiläum der Final-Fantasy-Serie hat Square Enix endlich den konkreten Release-Termin für Final Fantasy 12: The Zodiac Age rausgerückt. Demzufolge erscheint das Remaster am 11. Juli 2017 für PS4 in Europa.

Das HD-Remaster von Final Fantasy 12 bietet eine deutlich aufgehübschte Grafik, aber auch spielerische Neuerungen sowie Anpassungen beim Job-System und der Spielbalance. Zudem lässt sich die Spielgeschwindigkeit vervierfachen.

Final Fantasy 12 erschien erstmals 2007 für die PS2 und heimste bei uns im GamePro-Test satte 91 Punkte ein.