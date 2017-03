Final Fantasy 14: Stormblood - Kampagne so umfangreich wie in Heavensward & weitere Infos

Final Fantasy 14: Stormblood wird genauso umfangreich wie Heavensward.

Nach der sehr umfangreichen Heavensward-Erweiterung für Final Fantasy 14 Online stellt sich natürlich für einige die Frage, wie "groß" das neue Addon Stormblood ausfällt. Auf der PAX East hat der FF14-Director Naoki Yoshida nun einen Vergleich gezogen.

Demzufolge soll die Kampagne von Stormblood nicht kürzer sein als die von Heavensward, im Gegenteil: Das neue Addon soll sogar mehr Sprachausgabe bieten als die vorherige Erweiterung. Fans können daher davon ausgehen, dass die Kampagne ebenfalls etwas länger ist.

Yoshida ging auch auf Kugane ein - eine von vielen neuen Städten in Stormblood. Kugane soll ungefähr so groß wie Ishgard und zudem erstmals nahtlos sein. Es gibt also keine Unterbrechung mehr zwischen den einzelnen Gebieten. Kugane sei so gebaut, dass ihr auf Häuser klettern und wie ein Ninja über die Dächer springen könnt.

Final Fantasy 14: Stormblood erscheint am 20. Juni 2017 für PS4 und PC. PS3-Spieler müssen auf das Addon leider verzichten, können aber kostenlos auf die PS4-Version upgraden.

