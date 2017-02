Final Fantasy 15: A King's Tale - Ehemaliger Vorbestellerbonus kommt nun kostenlos für alle

Final Fantasy 15: A King's Tale erscheint im März kostenlos.

Final Fantasy 15: A King's Tale ist bereits seit vergangenem Jahr für alle Vorbesteller von Final Fantasy 15 erhältlich. Wie Square Enix nun via Pressemitteilung verkündet, dürfen ab März auch alle anderen kostenlos in den Genuss des Brawlers in Retro-Optik kommen.

Mehr: Final Fantasy 15 - Patch 1.05 bringt verbesserten PS4 Pro-Support & etliche neue Inhalte

Die Handlung von Final Fantasy 15: A King's Tale spielt 30 Jahre vor dem Abenteuer von Noctis und Co. In der Rolle eines jungen König Regis ziehen wir zusammen mit unseren Gefährten Weskham, Cid und Clarus in den Kampf gegen allerlei Monster, um die Hauptstadt Insomnia und zwei andere Schauplätze des JRPGs zu beschützen. Square Enix verspricht neben mächtigen Beschwörungen ein komplexes, blitzschnelles Kampfsystem, das auf Combos, Warp-Angriffen und Magie setzt und taktisches Gespür wie Reflexe erfordert.

King's Tale ist ab 1. März 2017 kostenlos im PSN und Xbox Games Store erhältlich.

Holt ihr euch Final Fantasy 15: A King's Tale?