Final Fantasy 15 - Day One-Patch zum Release wiegt 7 GB

Final Fantasy 15 ist fast da.

Final Fantasy 15 feiert seinen Release am 29. November für PS4 und Xbox One. Offenbar sind aber bereits jetzt einige PS4-Versionen im Umlauf, was uns interessante Details zur Größe des Day One-Patches verrät.

Wie Gamepur berichtet, hat ein peruanischer Einzelhändler sich nicht an den Release-Termin gehalten und das Spiel bereits jetzt zum Kauf angeboten. Daraufhin postete der Twitter-User Pantan aka LordKelsen einige Bilder seiner Deluxe Edition von Final Fantasy 15, die den Leak zu bestätigen scheinen:

Aus dem Leak geht außerdem hervor, dass der Day One-Patch von Final Fantasy 15 satte 7,2 GB groß ist, und das, obwohl Square Enix die letzte Release-Verschiebung gerade damit rechtfertigte, dass ein umfangreicher Day One-Patch vermieden werden soll.

No decían que no habría parche de lanzamiento? Hay uno de 7,240gb #finalfantasyxv por las puras el retraso entonces pic.twitter.com/SZYI0joSiI — LordKelsen (@diegopantan) November 17, 2016

So oder so neigt sich die zehnjährige Entwicklungsgeschichte von Final Fantasy 15 bald dem Ende entgegen. Warum das JRPG allerdings anfangs im Weltraum spielen sollte, könnt ihr an dieser Stelle erfahren.

Wie steht ihr zum umfangreichen Day One-Patch von Final Fantasy 15?

