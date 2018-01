Final Fantasy 15 - Director hat nichts gegen Lootboxen, wenn sie gut gemacht sind

Mit der Arbeit an Final Fantasy 15 hat Director Hajime Tabata bereits einige Traditionen gebrochen. Plötzlich steht Final Fantasy auch für Open World, Multiplayer und Season Pass, aber auch anderen Ideen steht Tabata nicht unbedingt verschlossen gegenüber.

In einem Interview in der neuesten Ausgabe des britischen Official Xbox Magazine (via WCCFtech) wurde Tabata auf das Thema Lootboxen angesprochen und gefragt, was er von dem neuen Trend hält. Offenbar zeigt er sich durchaus offen gegenüber der Idee hinter der Mechanik, sieht aber auch Probleme.

"Ich habe überhaupt nichts gegen sie. Aber ich glaube, dass Lootbox-Macher aufpassen müssen, nicht ihre Beziehung zur Spielerschaft zu torpedieren."

Das heißt natürlich noch lange nicht, dass Tabata plant, in Zukunft auch in der Final Fantasy-Reihe auf Mikrotransaktionen zu setzen. Aber milde Worte zu Lootboxen hört man von Entwicklern aus der Singleplayer-Sparte eher selten.

Tabata über das perfekte Final Fantasy-Spiel

Als Tabata übrigens danach gefragt wurde, was denn das in seinen Augen perfekte Final Fantasy-Spiel haben müsste, zeigte er sich ambitioniert.

"Ich würde mich von den Entwicklern lösen und eine Final Fantasy-Version entfernen, die man mit kompletter Spielfreiheit erleben kann. Man würde nie wissen, was als nächstes kommt, aber jeder einzelne Spieler könnte das Spiel genau so erleben, wie es ihm gefällt."

Glaubt ihr, dass es ein passendes Lootbox-System für Final Fantasy gibt?