Final Fantasy 15 - Director verteidigt Änderungen am umstrittenen Chapter 13

Während wir in der ersten Spielhälfte von Final Fantasy 15 mit unserem Regalia durch eine offene Spielwelt sausen, schiebt uns die zweite Spielhälfte des JRPGs wie auf Schienen von einem Story-Großereignis zum nächsten. Insbesondere Kapitel 13 erntete einiges Kritik und stellte für viele ein Sinnbild des holprigen Entwicklungsprozesses von Final Fantasy 15 dar.

Auch ich störte mich an diesem Spielabschnitt. Durfte ich in den ersten Stunden noch genüsslich am Duft der schier grenzenlosen Freiheit schnuppern, fühlte ich mich während des langen, zähen und ermüdenden 13. Kapitels der Hauptgeschichte plötzlich wie in Ketten gelegt.

Wie Hajime Tabata, der Director von Final Fantasy 15, in einem Interview mit den Kollegen von US Gamer bekannt gab, habe sich Square Enix die Kritik und das Community-Feedback zu Herzen genommen. Wie wir bereits wissen, plant der Entwickler und Publisher neben kostenpflichtigen DLCs, das Hauptspiel durch kostenlose Updates zu überarbeiten. Darunter fällt laut Tabata auch eine Verbesserung des umstrittenen 13. Kapitels. Im gleichen Atemzug räumt der Director aber auch das Gerücht aus dem Weg, dass Kapitel 13 auf den letzten Drücker und ohne Testphase ins Spiel integriert worden sei:

"Die Richtung, in die Kapitel 13 inhaltlich geht, ist eine bewusste Entscheidung des Entwicklerteams gewesen. Jedoch ist die Stressbelastung, die Spieler beim Durchlaufen des Kapitels erfahren, größer ausgefallen, als wir erwartet hatten. Wir denken, dass die Lösung dieses Problems zu einem besseren Spielerlebnis führen wird."

Das soll Tabata zufolge aber nicht heißen, dass das 13. Kapitel durch ein zukünftiges Update von Grund auf verändert wird. Geplant sei insbesondere eine Minimierung des Stresslevels, eine Verbesserung des Gameplay-Erlebnisses und zusätzliche Zwischensquenzen, die bestehende erzählerische Lücken füllen sollen. Derlei Optimierungen würden sich aber nicht nur auf Kapitel 13 beschränken. Wie Tabata an dieser Stelle betont, bestehe trotz der geplanten Updates nicht die Absicht, aus dem JRPG ein komplett neues Spiel zu machen. Es gehe lediglich darum, das Spielerlebnis zu verbessern.

Konkrete Details zu den Änderungen des 13. Kapitels sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

