Final Fantasy 15 - Season Pass-Besitzer erhalten das Holiday Pack + mit zusätzlichen Inhalten.

Final Fantasy 15 bekommt bereits in wenigen Tagen einen Gratis-DLC. Wie Square Enix bekannt gegeben hat, erscheint das Holiday Pack am 22. Dezember 2016 – und zwar in zwei Versionen. Denn während alle Final Fantasy 15-Spieler den DLC in der Standardausführung erhalten, bleibt das Holiday Pack+ mit zusätzlichem Content den Besitzern des Season Pass vorbehalten. Zusammen mit dem DLC gibt es übrigens auch noch ein kostenloses Update, das den New-Game-Plus-Modus sowie ein Fotorahmen-Feature für Promptos Bilder enthält.

Die Inhalte des Holiday Pack

Triumph der Stärke - Eine Schriftrolle mit Noten einer Siegesfanfare, die zusätzliche AP für die Note A+ in Offensive gewährt (gilt nicht für Trainings).

Stufenstopper - Ein Gegenstand, der unterbindet, dass Erfahrungspunkte gewonnen werden und Charaktere somit am Aufleveln hindert, um die Schwierigkeit zu erhöhen.

Gratis-Karnevalsticket - Ein hübsch dekoriertes Ticket, das den Besitzer für begrenzte Zeit zu einen stimmungsvollen Karneval entführt

Kupobo-Shirt (erhältlich ab Ende Januar 2017) - Ein exklusives T-Shirt, welches Jedermanns kuschelige und gefiederte Freunde abbildet. Bunt, bequem und ideal für jeden Karneval-Besucher.

Die Inhalte des Holiday Pack+

Runenring - Ein Schutzring, der die gesamte Gruppe vor Magieangriffen aus den eigenen Reihen schützt.

Kommando-Booster - Ein Objekt für Noctis, welches den Kommandobalken schneller auffüllt, aber dafür den Balken der Königswaffen einfriert.

Limit-Booster - Ein Objekt für Noctis, welches das Auffüllen des Königswaffenbalkens beschleunigt, aber den Kommandobalken einfriert.

Triumph der Schnelligkeit - Eine Schriftrolle mit Noten einer Siegesfanfare, die zusätzliche AP für die Note A+ in Zeit gewährt (gilt nicht für Trainings).

Triumph der Gewandtheit - Eine Schriftrolle mit Noten einer Siegesfanfare, die zusätzliche AP für die Note A+ in Technik gewährt (gilt nicht für Trainings).

Schlüssel zum Glück - Ein Talisman, der die Quote erhöht, mit der gefallene Feinde Gegenstände hinterlassen.

Ausdauer-Booster - Ein Objekt, das es Noctis erlaubt, mit größerer Ausdauer zu rennen und zu hängen.

Premium-Karnevalsticket - Ein hübsch dekoriertes Ticket, das den Besitzer für begrenzte Zeit zu einen stimmungsvollen Karneval entführt.

Festliche Kleidung (erhältlich ab Ende Januar 2017) - Ein schickes und lustiges Outfit, ideal geeignet für festliche Anlässe.

Exklusive HOLIDAY PACK+ Fotorahmen - Weitere thematische Rahmen, die auf Promptos Fotos angewendet werden können, wenn man sie über Social Media teilt.

Anbei noch ein wichtiger Hinweis zum Karnevalsticket: Dieses Ingame-Event findet erst Ende Januar 2017 statt.

Final Fantasy 15 - Erster Story-DLC bringt klassischen Final Fantasy-Bösewicht zurück

Square Enix will Final Fantasy 15 auch in Zukunft mit kostenlosen Updates versorgen, die etwa die Handlung des JRPGs ausbauen sollen. Abseits dieser Erweiterungen bietet der Hersteller auch einen umfassenden Season Pass mit mehreren Story-DLCs an.

