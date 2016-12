Final Fantasy 15 - Neuer Prolog führt besser in die Story ein als das Spiel selbst

Final Fantasy 15

Final Fantasy 15 merken wir teilweise an, dass während der langen Entwicklungszeit der Director gewechselt hat. Die Story erschließt sich uns nicht gerade sofort in ihrem ganzen Ausmaß und die Entwickler ziehen es offenbar vor, den Kontext, der uns mit mehr als nur den vier Protagonisten mitfiebern lässt, außerhalb des eigentlichen Spiels zu erzählen. Square Enix hat jetzt aber einen Prolog nachgereicht, der im Idealfall bereits Teil des eigentlichen Spiels gewesen wäre. Er versteht es nämlich deutlich besser als das Spiel selbst, in die Geschichte von Final Fantasy 15 einzuführen.

Wenn ihr mehr wissen, euch besser mit den Ereignissen identifizieren und tiefer in die Welt von Final Fantasy 15 eintauchen wollt, solltet ihr euch generell mit dem Extended Universe des Final Fantasy-Franchises auseinandersetzen. Als perfekter Einstieg bietet sich da der Kingsglaive-Film an, der wirklich haufenweise Kontext und Hintergründe bietet.

Außerdem gibt es da auch noch die Anime-Serie namens Final Fantasy: Brotherhood. Sie bringt ebenfalls Licht ins Dunkel und verleiht den Hauptfiguren sehr viel mehr Charaktertiefe.

Anschließend wartet dann der neue Prolog zu Final Fantasy 15 darauf, euch mit noch mehr interessantem Hintergrundwissen auszustatten und vor allem die direkte Vorgeschichte zum Spiel näher zu beleuchten. Er kommt in PDF-Form daher und stellt eigentlich 'nur' die Übersetzung eines Final Fantasy-Hörbuches dar, das bisher ausschließlich in Japan veröffentlicht wurde. Das Skript findet ihr hier, bisher allerdings nur auf Englisch.

Wer also das volle Programm und die komplette Story will, sollte sich diese Extras und insbesondere den Prolog zum Spiel nicht entgehen lassen. Wieso er es nicht auch ins Spiel geschafft hat (was wirklich sehr sinnvoll gewesen wäre), wird wohl auf ewig das Geheimnis von Square Enix bleiben.

Wie findet ihr den Prolog? Denkt ihr auch, er hätte ins Spiel gehört?

