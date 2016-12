Final Fantasy 15 - Prompto macht kleines Mädchen mit Weihnachtsbotschaft glücklich

Eine persönliche Grußbotschaft von Prompto aus Final Fantasy 15 machte die kleine Euphrates glücklich.

Stellt euch folgendes vor: Der Synchronsprecher eures absoluten Lieblingsspielcharakters überrascht euch mit einer persönlichen Grußbotschaft - nur für euch! Wäre doch was ganz besonderes und ziemlich cool oder?

Genau das ist der kleinen Euphrates passiert - sie ist total in Prompto aus Final Fantasy 15 vernarrt, zitiert jeden seiner Sprüche und lacht über alles, was er sagt. So wird zumindest der Vater von Euphrates zitiert, der die Geschichte in einem Forumseintrag bei reddit erzählt hat. Final Fantasy 15 sei das erste Spiel gewesen, dass sie von Spielen wie Minecraft oder Roblox weggeholt hätte.

Dementsprechend überlegte sich der Vater eine Überraschung. Per E-Mail fragte er beim Synchronsprecher von Prompto, Robbie Daymond, nach, was dieser für eine persönliche Grußnachricht verlangen würde. Doch statt eine Forderung zu stellen, schickte Daymond die gewünschte Nachricht direkt zurück.

Er wünscht Euphrates darin persönlich fröhliche Weihnachten und singt danach eine Mischung aus einer Final-Fantasy-Melodie und Jingle Bells. Die komplette Nachricht könnt ihr euch hier anhören.

Der Vater spielte seiner Tochter die Nachricht vor, während sie mit dem PSVR-Headset spielte. Sie lachte und kicherte und erst als sie die Brille abnahm konnte ihr Vater sehen, dass sie mit dem Headset ihre Tränen der Rührung versteckte.

Robbie Daymond leiht seit über 10 Jahren Videospiel- und anderen animierten Charakteren seine Stimme. Er spricht unter anderem die Zwillinge Evan und Myles aus Transformers: Rescue Bots und Tuxedo Mask in der neuen englischen Synchro-Fassung von Sailer Moon. Prompto aus Final Fantasy 15 gehört zu seinen ikonischsten Figuren.

Von welchem Spielcharakter würdet ihr euch eine persönliche Grußbotschaft wünschen?

