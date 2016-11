Final Fantasy 15 - Regalia Type-F, so bekommt ihr das fliegende Auto

Der Regalia kann auch fliegen - unter bestimmten Bedingungen.

Ihr habt in Final Fantasy 15 die Möglichkeit, euren Regalia in das Flugzeug Regalia Type-F zu verwandeln und euch die Open World des neuesten Square Enix-Titels aus der Luft anzusehen. An sich ist das Upgraden eures Autos kein Problem. Der kleine Haken an der Sache ist allerdings, dass ihr Final Fantasy 15 erst durchgespielt haben müsst. Für alle, die das JRPG im Regalia Type-F erkunden wollen, hat Kotaku einen kurzen Guide dazu erstellt, wie ihr an das Flugzeug gelangt. Dazu müsst ihr zwei Dinge tun:

Bekämpft alle drei Niflheim-Basen. Immer wenn ihr eine der Basen dem Erdboden gleich gemacht habt, erhaltet ihr ein einzigartiges Item, das ihr für das Flugzeug braucht. Ihr benötigt alle drei Items, um fortzufahren. Zwei der Basen zerstört ihr bereits auf dem Weg durch die Hauptstory, somit müsst ihr nach dem Beenden des Spiels also maximal noch die Basis angreifen, die sich in Leide, nördlich von Hammerhead befindet.

Final Fantasy 15 - 3. Niflheim Basis

Sobald ihr alle drei Items euer Eigenen nennt, sprecht ihr mit Cindy. Sie wird euren Regalia dann zu einem Regalia Type-F upgraden und schon könnt ihr über die Landschaft fliegen und einen geheimen Dungeon entdecken, der nur über den Luftweg erreichbar ist. Wie ihr dort hinkommt und was ihr dort alles erhalten könnt, verraten wir aufgrund von Spoilern an dieser Stelle nicht. Neugierige können aber gerne hier einen Blick drauf werden.

Werdet ihr euren Regalia upgraden?

Final Fantasy 15 - Alles, was ihr über das JRPG wissen müsst in 9 Minuten