Final Fantasy 15 - Update 1.12 mit Offroad-Regalia erschienen

Wenn ihr auch zu den Spielern gehört, die sich schon zum Release von Final Fantasy 15 dachten: "Wieso kann ich mit dem Auto nur auf der Straße fahren?!", sollte sich das neue Update 1.12 herunterladen. Die größte Neuerung ist nämlich der Offroad Regalia Type-D.

Nachdem ihr mit dem Regalia Type-F in die Lüfte abheben durftet, erlaubt es euch der Type-D, auch abseits der Straßen durch die Umgebung zu brausen. Ihr müsst lediglich der Werkstatt in Hammerhead einen Besuch abstatten und euch bei Cidney beziehungsweise Cindy das Upgrade holen.

Der Patch bringt allerdings satte 8,65 GB auf die Waage, weil er in erster Linie der Vorbereitung für die kommende Episode Prompto dient, die morgen am 27. Juni 2017 erscheint und nach Episode Gladio Noctis' schießwütigen Kumpel Prompto in den Mittelpunkt rückt. Die Musik des neuen Story-Kapitels ist beispielsweise schon im Update enthalten.

Zur Einstimmung noch der Trailer zu Episode Prompto: