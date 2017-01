Final Fantasy 7-Remake & Kingdom Hearts 3 - Kein Release mehr in diesem Jahr?

Das Final Fantasy 7-Remake sieht vielversprechend aus.

Schon kurz nach der Enthüllung von Kingdom Hearts 3 im Jahr 2013 vermutete Director Tetsuya Nomura, dass man das JRPG wohl zu etwas früh angekündigt habe. Schließlich befand es sich damals in einem nicht allzu weit fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Und wie wir heute wissen, sollte Nomura mit seiner Einschätzung recht behalten. Einen Release-Termin für Kingdom Hearts 3 gibt es bis heute nicht. Und womöglich bleibt das auch noch eine Weile so.

Darauf lassen zumindest aktuelle Aussagen von Nomura schließen. Auf die Frage hin, wie es denn um Kingdom Hearts 3 stehe, antworte er in einem Interview (via Siliconera):

"Ich kann zwar kein grundlegendes Statement abgeben, weil sich die Entwicklung von dem unterscheidet, was wir bisher gemacht haben, aber es gibt Welten, die immer noch unangetastet sind. Wir kümmern uns nun um Welten, die wir noch nicht angekündigt haben, also können wir sie noch nicht zeigen. Wenn es um die Entwicklung an sich geht, liegt immer noch ein gutes Stück vor uns."

Ähnlich sieht es übrigens auch beim Remake zu Final Fantasy 7, das in Episoden erscheinen soll.

"Wir machen stets Fortschritte, und obwohl wir sie machen, entschuldige ich mich dafür, dass ihr noch etwas länger auf Kingdom Hearts 3 und das Final Fanstasy 7-Remake warten müsst. "

Im vergangenen Jahr habe er zu beiden Spielen nicht viel verraten, doch in diesem Jahr wolle er im Rahmen eines Events zeigen, wie sie sich entwickelt haben. Bis zum Release der Titel dauere es, "aber wir veröffentlichen in diesem Jahr viele Spiele und hoffen, dass du dich auf etwaige Überraschungen freust".

Bedeutet dies also, dass weder Kingdom Hearts 3 noch die erste Episode des Final Fantasy 7-Remakes in diesem Jahr erscheinen? Wir haben diese Frage an Hersteller Square Enix weitergeleitet und updaten die Meldung, sobald wir eine Antwort erhalten.

Final Fantasy 7 - Original und Remake im Trailer-Vergleich