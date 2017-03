For Fashion - Wenn die For Honor-Community zur Internet-Modenschau antritt

Für einige For Honor-Spieler steht die Mode im Mittelpunkt.

"Nur weil deine Mode aus einem niedrigen Levelbereich stammt, heißt das nicht, dass wir sie nicht wollen. Selbst die einfachste Ritterrüstung kann mit der richtigen Farbe wunderschön aussehen." Diese Worte thronen über dem Subreddit For Fashion, in dem ein kleiner, aber ganz besonderer Teil der For Honor-Community zur Modenschau antritt.

Nur etwa 1.500 Spielerinnen und Spieler sind hier aktiv (zum Vergleich: Knapp 93.000 User behalten derzeit täglich das klassische For Honor-Subreddit im Auge) und zeigen einander stolz und einem strengen Fotoleitfaden folgend ihre schönsten Kriegerinnen und Krieger. Hier geht es nicht um optimierte Ausrüstungskombinationen, sondern um Schönheit, ein harmonierendes Zusammenspiel verschiedenster Farben und ansprechende Kombinationen unterschiedlicher Rüstungs-Sets.

Der Legendäre Blonde Kriegsfürst von User revangs

Die Idee eines solchen Subreddits liege eigentlich auf der Hand, wie mir ein regelmäßiger For Fashion-Besucher erklärt. For Honor biete so unheimlich viele kosmetische Anpassungen, freischaltbare Kostüme, Waffensets und Farbkombinationen, dass es nur eine Frage der Zeit gewesen sei, bis Spieler damit beginnen würden, ihre hübschesten Kreationen miteinander zu vergleichen. Und während sich ein nicht kleiner Teil der Gaming-Community noch vor Release des Spiels darüber ärgerte, dass kosmetische Anpassungen einen so großen Teil des Spiels einnehmen würden, freut sich diese kleine, aber modebewusste Gemeinschaft über jede neue gewagte Farb- und Ausrüstungskombination, die ihre Mitglieder zusammengestellt haben.

"In For Honor geht es sehr vielen Spielern darum, der Beste, Schnellste oder Stärkste zu sein, der am Ende der Runde die meisten Punkte einsackt. Unsere Fashion-Community hat daran allerdings nur wenig Interesse. Wir organisieren uns via Discord und Facebook, um gemeinsam zu spielen, neue Ausrüstungsgegenstände freizuschalten und frei von jedem Erfolgsdruck einfach nur verdammt hübsche Figuren zusammenzubasteln."

Der Große Räuber von User Fradfazc

Am Ende des Gesprächs ermutigt mich der User noch, meine eigene Spielfigur im For Fashion-Reddit vorzustellen und verrät mir ein paar seiner liebsten Kostümkombinationen. For Honor, das mir ohnehin schon viel Spaß macht, hat dank dieser Community nun eine völlig neue Facette für mich hinzugewonnen, die sich von dem ursprünglichen Spielziel ganz grundsätzlich unterscheidet - und das ist ein außerordentlich schönes Gefühl.