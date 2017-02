For Honor - Multiplayer-Maps kommen mit Variationen

For Honor

Zum Launch von For Honor dürfen wir unsere Schwerter, Katanas und Äxte zunächst auf 12 Multiplayer-Maps schwingen. Wer schnelle Eintönigkeit befürchtet, darf sich über Map-Variationen freuen, die Ubisoft nun angekündigt hat (via Mein MMO).

Mehr: For Honor - Beta-Fazit: Die größte Schwäche des Spiels ist seine Community

Jede PvP-Karte soll es in vier bis sechs Designs geben, wobei Tageszeit, Vegetation oder das Wetter unterschiedlich ausfallen können. Trotz überschaubarer Map-Anzahl bietet uns Ubisoft damit ein gewisses Maß an Abwechslung. Das untere Video zeigt die Map-Variationen genauer.

Wie Ubisoft vor einiger Zeit bereits bestätigt hat, wird es zudem Map-DLCs für For Honor geben, die kostenlos erscheinen sollen.

For Honor erscheint am 14. Februar 2017 für PS4, Xbox One und PC.

Was haltet ihr von Ubisofts Idee, die Maps in unterschiedlichen Designs erstrahlen zu lassen?