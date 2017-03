For Honor - Neuer Patch soll noch heute Abend das größte Problem des Spiels beheben

For Honor bekommt endlich ein Update, das für ein stabileres Spielerlebnis sorgen soll.

Es ist die Nachricht, auf die wohl alle For Honor-Fans gewartet haben: Heute Abend um 18 Uhr werden die Server von For Honor etwa 10 bis 15 Minuten nicht erreichbar sein, um einen neuen Patch in die Spieldateien zu quetschen.

Mehr: For Honor - Einen Monat nach Release ist die Zukunft ungewiss

Dieses Live-Update soll laut Ubisoft die Bugs beheben, die für zwei der häufigsten Fehlermeldungen (#6000018 und #6000039) verantwortlich sind und Spieler regelmäßig aus laufenden Partien kicken. Wenn alles nach Plan verläuft, darf sich die Community ab 18:15 Uhr über ein deutlich stabileres Spielerlebnis in For Honor freuen.

Juhu!