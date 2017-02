For Honor - Open Beta kommt Mitte Februar, das steckt drin

For Honor - Ankündigungs-Trailer zur Open-Beta

Die erste Betaphase für Ubisofts For Honor ist gerade erst beendet, da hat der französische Publisher bereits eine zweite angekündigt. Anders als Beta Nummer eins wird die zweite Probephase allerdings für alle offen und frei zugänglich sein. Die offene Betaphase findet auf PS4 und Xbox One vom 9. bis zum 12. Februar statt.

So bekommen alle Interessierten kurz vor dem offiziellen Release des Spiels am 14. Februar die Möglichkeit, das ausgefeilte Kampfsystem und den Multiplayer von For Honor selbst auszuprobieren.

Insgesamt stehen euch in der Beta neun Helden aus drei Fraktionen sowie vier Spielmodi zur Wahl. Aus der Fraktion der Wikinger könnt ihr den Raider, den Berserker und den Warlord spielen, bei den Samurai stehen Kensei, Orochi und Nobushi parat. Und bei den Rittern könnt ihr euch an Warden, Peacekeeper und Conqueror versuchen.

Die Modusauswahl umfasst die Spielvarianten "Herrschaft", "Handgemenge" und "Duell" sowie den erstmals spielbaren Modus "Vernichtung", in dem ihr in Vier-gegen-Vier-Matches fünf Runden ohne Respawn. Außerdem läuft in der offenen Beta der Fraktionskrieg weiter, bei dem ihr Belohnungen für das fertige Spiel freischalten könnt.

Alle Inhalte der offenen Beta für For Honor im Überblick

Über die Downloadgröße der offenen Beta ist noch ebenso wenig bekannt wie über einen möglichen Preload. Sobald diese Fakten bekannt sind, werden wir diese News ergänzen.

