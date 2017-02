For Honor - Preload der Open Beta auf PS4, Xbox One & PC ab sofort möglich

For Honor

Am 09. Februar startet die dreitägige Open Beta von For Honor, dem neuen Franchise von Ubisoft, das den ehrenvollen Kampf zwischen Samurai, Rittern und Wikingern in den Vordergrund stellen will. In einer abgespeckten Version des Spiels, das am 14. Februar erscheinen soll, dürft ihr euch mit insgesamt neun Kämpfern auf sechs Schlachtfeldern in vier Spielmodi die Helme kunstvoll einschlagen.

Wer das Spektakel nicht mehr abwarten kann, darf schon jetzt erste Vorbereitungen treffen: Ab sofort könnt ihr die Open Beta auf PS4, Xbox One und PC preloaden, was euch einen Batzen Vorfreude mit einer stolzen Größe von knapp 20 Gigabyte auf die Festplatte eurer Wahl zaubert.

Setting up for the War of the Factions event tomorrow. Make sure to tune in! pic.twitter.com/7Cri0UddUz — For Honor (@ForHonorGame) February 6, 2017

Während der Downloadbalken langsam von links nach rechts trottet, solltet ihr außerdem das offizielle Twitch-Event der Entwickler im Blick behalten: Ab 23 Uhr spielt das Team hinter For Honor verschiedene Spielmodi und kämpft gegeneinander um den Sieg. Auch das Publikum soll verschiedene Preise gewinnen können.

Samurai, Wikinger oder Ritter - für welche Fraktion werdet ihr kämpfen?