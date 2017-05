For Honor - Season 2: Gewinner der ersten Runde des Fraktionskrieges steht fest

Mit Season 2 hat sich Ubisoft erst kürzlich an einer Art Neustart für ihr Spiel For Honor versucht: Nachdem der Titel, der Samurai, Wikinger und Ritter auf mittelalterlich anmutenden Schlachtfeldern gegeneinander antreten lässt, mit vielen technischen Problemen zu kämpfen hatte, sorgten nach und nach die Patches für Besserung - wenngleich das Spiel noch immer nicht völlig fehlerfrei läuft.

Diese Updates schraubten auch an der Funktionsweise des Fraktionskrieges, dem Meta-Game des Multiplayers: Mit jeder absolvierten Mehrspieler-Runde verdienen hier die Spieler Punkte, die dann dafür eingesetzt werden können, ihrer Fraktion auf einer Übersichtskarte, die an das Brettspiel Risiko erinnert, zum Sieg zu verhelfen. Alle 15 Tage endet dann eine Runde und ein Gewinner wird festgestellt. Danach geht wieder alles auf Anfang und wer schließlich am Ende der Season die meisten Runden gewinnen konnte, gewinnt die Saison und erhält einige Ingame-Belohnungen.

Nun ist die erste Runde des Fraktionskrieges der Season 2 beendet und hat die Ritter zum Gewinner gekürt. Alle Mitglieder dieser Fraktion erhalten nun eine Belohnung in Form einiger Schatzruhen, die besonders wertvolle Ingame-Gegenstände liefern, bevor die nächste Runde wieder bei Null beginnt.

Wer schon länger nicht mehr For Honor gespielt hat, wird erstaunt feststellen, dass mittlerweile zwei neue Krieger auf die Schlachtfelder hinzugestoßen sind: Der flinke Shinobi und der Gassenprügler namens Zenturio. Beide Kämpfer stellen sich in ihren eigenen Trailern vor.