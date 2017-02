For Honor - Season Pass und Deluxe-Edition: Das steckt drin

Das steckt im Season Pass von For Honor.

Ab dem 14. Februar 2017 dürft ihr euch als Ritter, Wikinger oder Samurai endlich in den Krieg von For Honor stürzen. Doch auch nach Release will Ubisoft das Actionspiel mit Zusatzinhalten füttern - die meisten davon sind natürlich frische Maps und neue Ausrüstungsgegenstände.

Wer schon früher in die neuen Inhalte schnuppern möchte, kann sich den Season Pass kaufen. Dann profitiert ihr sogar von einigen Exklusivboni. Wir listen nachfolgend alle Vorteile auf.

Season Pass für For Honor: Das steckt drin

Hinweis: Der Season Pass ist in der Gold-Edition von For Honor bereits inbegriffen, einen Einzelpreis hat Ubisoft aber noch nicht genannt.

Früherer Zugriff auf neue Spielinhalte

auf neue Spielinhalte Exklusiver Sonnenstrahl-Emote für alle zwölf Krieger

6 neue Krieger

3 Lootboxen mit zufälliger Ausrüstung

1 exklusives Emblem

30 Tage Champion-Status (mehr Beute nach einer Schlacht und mehr EP für euch und eure Freunde beim Craften)

In der Gold Edition von For Honor ist der Season Pass inbegriffen.

Deluxe-Edition: Die Inhalte des Deluxe-Packs

Achtung: Während die Gold-Edition von For Honor den Season Pass UND das Deluxe-Paket enthält, bekommt ihr bei der Deluxe-Edition ausschließlich das Spiel zusammen mit dem Deluxe-Pack ohne Season Pass. Die Deluxe Edition bietet folgende Inhalte:

Spiel For Honor

3 einzigartige Helmverzierungen

Rauch-Effekt für Finisher

1 einzigartiges Emblem

7 Tage Champion-Status (siehe oben)

For Honor erscheint am 14. Februar 2017 für PS4 und Xbox One. Dom erklärt euch in einer Kolumne, warum er sich sehr auf das Actionspiel freut - und warum die Community die größte Schwäche des Spiels ist.

