For Honor - So könnt ihr den aktuellen Stand des Fraktionskrieges überall mitverfolgen

Der Fraktionskrieg ist ein Kernfeature von For Honor und will den Multiplayer-Schlachten der drei Fraktionen Wikinger, Samurai und Ritter noch etwas mehr Tiefe verleihen: Spieler sammeln für ihre erwählte Kriegspartei für jede Runde im Mehrspieler-Modus Punkte, die dann ganz ähnlich wie bei dem Brettspiel Risiko entlang einer Frontlinie vereitelt werden können. So werden alle sechs Stunden Gebiete erobert und verteidigt - bis nach drei Monaten schließlich die laufende Saison endet und Ingame-Belohnungen an die Sieger verteilt werden. Ein spannendes Feature, das allerdings nicht ganz unumstritten ist.

Mehr: For Honor für Multiplayer-Muffel - Wie gut ist die Einzelspielerkampagne?

Nur wenige Teilnehmer des Fraktionskrieges wissen offenbar bisher von der Möglichkeit, über diesen Link jederzeit den Stand des Konflikts abzurufen - inklusive eines Zeitstrahls. Die Seite ist im Homepage-Gewirr von For Honor gut versteckt, aber vielleicht arbeitet Ubisoft ja bereits an einer praktischen App, die uns den Gang in den Internetbrowser ersparen kann.

