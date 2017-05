For Honor - Teaser: Die beiden neuen Kämpfer Zenturion und Shinobi spielen mit den Muskeln

Der Shinobi ist einer der beiden neuen Krieger für For Honor.

Fans wissen sicherlich bereits Bescheid, doch all jene da draußen, die For Honor bisher noch skeptisch vom Seitenrand aus betrachten, dürfte diese Neuigkeit interessieren: Am 16.05. startet die zweite Season von Ubisofts Schlachtfeld-Simulator und wird neben einigen grundsätzlichen Balance-Verbesserungen und zwei neuen Karten auch zwei neue Helden vorstellen. Zum einen ist da der Zenturio, der nur wenig mit dem historischen Namensvetter zu tun hat und mit Kurzschwert bewaffnet seinen Gegnern schwer zu schaffen machen soll.

Der Shinobi erinnert an einen Ninja, kann seine Widersacher bereits aus mittlerer bis weiter Distanz attackieren und konzentriert sich ganz auf Ausweichbewegungen gefolgt von Konterangriffen.

Noch wissen wir nicht, ob es für die beiden neuen Krieger auch weibliche Entsprechungen gibt oder Ubisoft wieder einmal das Gender Lock-Schloss herausgekramt hat.

Seid ihr Team Shinobi oder eher Team Zenturio?