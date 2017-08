For Honor - Testet den Action-Titel ab heute fünf Tage lang kostenlos auf PS4 & Xbox One

Das mittlerweile sechs Monate junge For Honor bekommt eine kostenlose Testversion spendiert. Runterladen könnt ihr den mittelalterlichen Action-Fighter ab heute bis zum nächsten Montag, den 14. August.

Mehr: For Honor im Test - Famoser Prügler mit Zukunftsängsten

Die Test-Version wird euch dabei allerdings keinerlei Inhalte der Vollversion vorenthalten. Ihr dürft also nach Herzenslust den Einzelspielermodus wahlweise alleine oder online mit einem Koop-Partner spielen, oder mit allen verfügbaren Helden in allen fünf Modi des Multiplayers in die Schlacht ziehen. Dafür braucht ihr allerdings eine PS Plus- beziehungsweise eine Xbox Live-Mitgliedschaft.

Ganz zufälligerweise ist For Honor übrigens bis zum 20. August für PS4 und Xbox One um die Hälfte reduziert. Solltet ihr also nach der fünftägigen Testversion weiterspielen wollen, habt ihr dafür eine kostengünstige Option. Dabei werden eure Speicherdaten von der Testversion in die Vollversion übertragen.

Gebt ihr For Honor jetzt eine Chance?