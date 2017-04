Mit High Fort ist eine der beliebtesten Karten von For Honor zurück.

Gute Nachricht für die ein wenig leidgeplagte For Honor-Community: Ubisoft hat die beliebte Map High Fort wieder in die Kartenrotation eingegliedert, nachdem bereits kürzlich erst die zweite lang vermisste Karte River Fort wieder verfügbar gemacht wurde. Beide Maps waren für mehrere Wochen nicht spielbar, weil Ubisoft einige Bugs entdeckt hatte, die den Spielfluss merklich beeinflusst hatten. Nun sind beide Karten frisch poliert und bereit für eure Gefechte, Duelle und Schlachten.

Warriors, we are happy to re-introduce the High Fort map to the game! It should appear in your playlist throughout the day. pic.twitter.com/4wlnBF71kT