For Honor - Ubisoft sagt Cheatern den Kampf an

For Honor

Obwohl For Honor noch nicht lange im Handel ist, haben es bereits erste Cheater auf die Server des spielbaren Schlachten-Epos geschafft und Beschwerde-Threads im offiziellen Forum gesorgt. Ubisoft scheint allerdings ebenfalls beide Augen weit offen zu haben und meldete sich nun zu Wort: Das Team sei sich des Problems bewusst und habe mittlerweile Maßnahmen ergriffen, um Cheater zu erkennen und aus dem Spiel zu verbannen. Einige ihrer Tools, die sie nun einsetzen, haben sich sogar bereits in der Alpha, sowie Closed und Open Beta bewährt.

Darüber hinaus nutze das Team das reichhaltige Wissen, dass sie während der Cheater-Bekämpfung in Rainbow Six: Siege und The Division sammeln konnten. Die Community zeigt sich noch skeptisch, wie effektiv die Maßnahmen von Ubisoft ausfallen werden, doch immerhin scheinen die Entwickler nicht einfach wegzusehen.

Wurdet ihr bereits Opfer von Cheatern in For Honor?