For Honor - Updates 1.05 & 1.05.1 mit Peacekeeper-Nerf sind da

Ubisoft hat die Updates 1.05 und 1.05.1 für For Honor veröffentlicht.

Nicht nur ein, sondern gleich zwei Updates für das Mittelalter-Actionspiel For Honor hat Ubisoft auf einen Schlag veröffentlicht.

Den Anfang hat dabei der Patch 1.05 gemacht, der zahlreiche kleinere und auch größere Änderungen am Balancing vornimmt. Unter anderem wurde Rache dahingehend überarbeitet, dass die entsprechende Animation nicht mehr mithilfe von Gesten unterbrochen werden kann. Außerdem gibt es Anpassungen beim Aufbau von Rache im Kampf.

Auch bei den Spielmodi von For Honor hat Ubisoft nochmals Hand angelegt. So stehen bei Vernichtung die Boosts ab sofort nicht mehr direkt zum Beginn einer Runde zur Verfügung, sondern erst 20 Sekunden nach dem Startschuss. Scharmützel sollen künftig allgemein nicht mehr so lang dauern und Befehle können jetzt sowohl im PvE- als auch im PvP-Part ausgeführt werden.

Die vollständigen Patch Notes für das Update 1.05 finden Sie im offiziellen Forum.

Der kurze Zeit später veröffentlichte Patch 1.05.1 für For Honor bringt die bereits zuvor angekündigten Balancing-Änderungen mit sich. So wird beispielsweise die Friedenshüterin (Peacekeeper) deutlich geschwächt. Insbesondere ihre Zonen-Attacke hat es erwischt: Sie wird fortan als Light Attack definiert. Das bedeutet, dass die Angriffe der Friedenshüterin bei einem erfolgreichen Block unterbrochen werden, so dass sie den Zonenangriff nicht unendlich weiterspammen kann.

Im Gegenzug erhält unter anderem der Gesetzesbringer (Lawbringer) einen spürbaren Buff. Nach einem erfolgreich ausgeführten Longarm (Überkopf-Wurf des Gegners) erhält er unter anderem einen garantierten Side-Heavy-Angriff. Bisher war hier lediglich ein Light-Angriff garantiert.

Die vollständigen Patch Notes für das Update 1.05.1 finden Sie ebenfalls im offiziellen Forum.

