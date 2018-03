Fortnite macht bald auch Smartphones unsicher, seit gestern könnt ihr euch für das Beta-Event der iOS-Version anmelden und mit etwas Glück bald losspielen.

Doch wann geht es auf dem Handy denn nun los, was ist mit Android und kommt neben Battle Royale auch der Rette die Welt-Modus auf Mobile-Geräte? Epic Games hat ein FAQ veröffentlicht, das wir für euch ins Deutsche übersetzt haben.

Einladungen & Start für iOS-Geräte

Wo kann ich mich für das Beta-Event anmelden?

Hier findet ihr alle Infos zur Registrierung.

Wieso habe ich noch keine Einladung bekommen?

Weil Epic Games noch keine Einladungen verschickt hat. Dies soll erst im Laufe der Woche geschehen. Die Entwickler wollen sichergehen, dass die Server dem Ansturm Stand halten. Außerdem werden zum Start nicht alle am Beta-Event teilnehmen können, es sollen aber nach und nach weitere Spieler eingeladen werden. Haltet also euer Email-Postfach im Auge.

Mein Freund hat sich später angemeldet und eine Einladung erhalten, warum ich nicht?

Die Reihenfolge der Einladungen ist unter anderem abhängig vom Zeitpunkt der Registrierung für das Event, aber auch vom jeweiligen Smartphone. Es kann daher sein, dass später angemeldete Spieler früher eine Einladung bekommen als ihr. Jeder Beta-Teilnehmer erhälkt aber einen zweiten Code für einen Freund, sodass ihr über euren Kumpel ebenfalls teilnehmen dürft.

Wird Fortnite für iOS später auch für alle zugänglich sein?

Ja, Fortnite wird später auch ohne Einladung für alle spielbar sein, sobald die Entwickler sichergehen können, dass die Server stabil laufen.

Welche iOS-Geräte werden unterstützt?

Ihr benötigt zwingend iOS 11 und mindestens eines der folgenden Geräte

iPhone 6S

iPhone SE

iPad 2017

iPad Air 2

iPad Pro

iPad Mini 4 oder jeweils neuere Geräte

Wann kann ich Fortnite auf meinem iOS-Gerät spielen?

Sobald das Beta-Event gestartet ist und ihr eine Einladung erhalten habt. Die Einladungen werden bald an einen Teil aller registrierten Teilnehmer verschickt. Ein genaues Startdatum hat Epic Games noch nicht genannt.

Ich habe eine Einladung, wo finde ich den Download?

In der Einladungs-Mail ist ein Link enthalten, der euch zum App Store weiterleitet. Dort könnt ihr Fortnite für iOS herunterladen.

Android & Crossplay

Kommt Fortnite auch für Android?

Ja. Die Android-Version soll aber erst in einigen Monaten erscheinen.

Gibt es Crossplay für Mobile und Konsolen?

Ja, Fortnite unterstützt Crossplay für iOS und Android sowie PS4, Xbox One und PC. Ihr könnt auf Mobile-Geräten also gegen Spieler vom PC und den Konsolen zocken. Crossplay zwischen PS4 und Xbox One gibt es aber nicht.

Werden Mobile-Spieler mit Spielern anderer Plattformen zusammengewürfelt?

Nein, zumindest nicht standardmäßig. Normalerweise treten Mobile-Spieler gegen andere Mobile-Spieler an. Tretet ihr allerdings auf einem Mobilgerät einem Squad mit Freunden bei, die auf anderen Plattformen spielen, wird dieses Squad im Matchmaking für mehrere Plattformen berücksichtigt. Crossplay ist also optional.

Controller-Support, Voice Chat & Rette die Welt

Werden Bluetooth-Controller unterstützt?

Noch nicht, der Support für kabellose Controller soll aber später kommen.

Wird es Voice Chat auf Mobile geben?

Nicht sofort, später soll der Voice Chat aber kommen.

Kommt auch der "Save the World"-Modus für Mobile-Geräte?

Nein, denn Rette die Welt würde weit mehr CPU- und RAM-Ressourcen als Battle Royale benötigen, die Umsetzung wäre sehr schwierig.