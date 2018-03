Wer in Fortnite: Battle Royale seine Gegenspieler gerne mit der Boogie Bomb in die Luft jagt, muss vorerst auf die beliebte Waffe verzichten. Entwickler Epic Games hat die Boogie Bomb nämlich aktuell deaktiviert.

Schuld ist ein neu entdeckter Exploit-Bug, den Spieler in den letzten Tagen ausnutzten, um unendlich Waffen ins Inventar aufzunehmen.

Für den Trick musste man lediglich das eigene Inventar mit Waffen und Ausrüstung komplett auffüllen, dann eine einzige Waffe wegwerfen und sich anschließend mit der Boogie Bomb selbst treffen. Anschließend musste man die abgelegte Waffe wieder aufsammeln, während man gleichzeitig tanzt. Danach ist es möglich gewesen, so viele zusätzliche Waffen aufzusammeln, wie man wollte.

Spieler, die diesen Exploit (oder andere Exploits) ausnutzen, riskieren jedoch, gebannt zu werden.

Mit dem Entfernen der Boogie Bomb machen die Entwicklern Spielern, die sich mit dieser Methode unfaire Vorteile verschafften, allerdings einen Strich durch die Rechnung. Derzeit versuchen die Macher, den Bug zu fixen. Die Boogie Bomb ist nur temporär deaktiviert. Allerdings ist noch nicht bekannt, wann wir sie wieder auf den Schlachtfeldern von Fortnite: Battle Royale benutzen dürfen.

Due to a bug with the Boogie Bomb, we’re going to be temporarily disabling it until we’re able to fix it. We’ll update you once this issue is solved. pic.twitter.com/bH2ZoQc9rd