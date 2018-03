Fortnite erhält heute das Update 3.1.0. PC-, PS4- und Xbox One-Spieler können sich auf eine neue Waffe (das Jagdgewehr) freuen, außerdem baut Epic Games einen neuen Landeplatz ein, der vielversprechend klingt. Zusätzlich gibt es eine Steuer-Erleichterung für Spieler mit Behinderungen und vieles mehr. Wir haben die Patch Notes nach Highlights durchforstet und präsentieren die Übersicht zu Update 3.1.0.

Kostenloses Twitch-Prime-Pack für Fortnite

Diese Items erhalten Twitch-Prime-Mitglieder

In Fortnite: Battle Royale können wir künftig sogar noch besser auf die Jagd gehen. Das neue Jagdgewehr erledigt den Job auf mittlere bis große Distanz auch ohne Zielfernrohr.

Neue Landezone auf der Map: "Lucky Landing"

Na, wenn das mal nicht vielversprechend und gleichzeitig irgendwie verdächtig klingt: Ein neuer Bereich auf der Map hört auf den wundervollen Namen "Lucky Landing". Die Gegend am südlichen Inselrand sieht malerisch aus:

Weniger Loot

Aufhorchen dürften jetzt alle, die am Liebsten in Snobby Shores, im Industriegebiet nördlich der Flush Factory oder bei den Tilted Towers landen: Dort werden Spawn-Punkte für Loot entfernt, ihr müsst also ganz stark sein.

Auch im PvE-Modus von Fortnite gibt es Neuerungen: Zum Beispiel die Impulsgranate, die Drachenfeuer-Schrotflinte und noch einiges mehr. Die kompletten Patch Notes zum Update 3.1.0 findet ihr hier.

Wie findet ihr Update 3.1.0 - hättet ihr mehr erwartet?