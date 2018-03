Fortnite: Battle Royale - Fans wollen den Halo-Skin, was steckt dahinter?

In Fortnite: Battle Royale ist kurzzeitig ein noch unveröffentlichtes Outfit aufgetaucht, das in der Community als "Halo-Skin" bezeichnet wird. Doch was ist das für ein Kostüm und wie bekommt man es?

Tatsächlich heißt der Skin "Rogue Agent" und zeigt einen Soldaten mit Helm, Körperpanzerung und Funkrucksack. Den Namen "Halo-Skin" heimste sich das Outfit durch seine Ähnlichkeit mit der Halo-Reihe ein, denn Fans erkennen in dem Elite-Soldaten eindeutig die sogenannten Orbital Drop Shock Troppers - kurz ODST.

Tatsächlich sehen die Halo-Spezialeinheiten dem neuen Fortnite-Skin ähnlich:

Es gibt zwar trotzdem deutliche Unterschiede, das dürfte jedoch der Tatsache geschuldet sein, dass Epic Games aus rechtlichen Gründen davon absieht, bekannte Figuren aus Filmen und Spielen exakt zu kopieren. Das Rogue Agent-Outfit dürfte daher als Hommage an Halo gesehen werden.

Wie bekomme ich den Halo-Skin?

Stellt sich natürlich die Frage, wie ihr an den begehrten Skin gelangt. Aktuell noch gar nicht, da das Rogue Agent-Outfit noch gar nicht im Spiel ist. Durch einen Glitch war es aber kurzzeitig sichtbar. Wir wissen also, dass es demnächst kommen wird.

Demnach wird das Halo-Kostüm vermutlich als Prämie im Battle Royale Starter Pack für rund 5 Euro erhältlich sein. Das Paket sollte bald im Shop von Fortnite: Battle Royale auftauchen.

Bewahrheitet sich das kurzfristig aufgetauchte Shop-Angebot, dürft ihr euch auf die folgenden Inhalte freuen:

600 V-Bucks

Rogue Agent-Outfit

Catalyst Back Bling (Rucksack)

Für nur 5 Euro erhaltet ihr also voraussichtlich einen schicken Skin. Ob und wann das Pack kommt, ist aber noch nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden.