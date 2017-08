Freitag der 13. - Entwickler teasen neuen Killer, Community rätselt über mysteriösen Tweet

Freitag der 13. lässt uns entweder in die Haut einiger junger Menschen schlüpfen, die eigentlich nur gemütlich campen wollten – oder wir übernehmen die Rolle des wahnsinnigen Killers Jason und versuchen, unsere Mitspieler umzubringen. Wenn sie im Idealfall zusammenarbeiten und sich geschickt anstellen, können sie uns entwischen.

Jason existiert im Spiel in unterschiedlichen Ausführungen, die jeweils an einen der Filme angelehnt sind. Die Entwickler des asymmetrischen Multiplayer-Hits sorgen jetzt für Aufregung bei ihren Fans: Ein neu veröffentlichtes Bild deutet möglicherweise auf einen zusätzlich spielbaren Killer hin.

Der blaue Punkt könnte dabei zum Beispiel Jasons Maske aus dem fünften Film repräsentieren. Beziehungsweise die Maske des Killers Roy Burns, auf der sich blaue Streifen finden.

I think the holes represent Jason's hockey mask. The game doesn't have Part 5 Jason, and that's the only mask that has blue streaks. pic.twitter.com/A2blmx9Ust