Freitag der 13. - Fans wollen nicht, dass die Entwickler das Balancing verbessern

Freitag der 13. soll so bleiben, wie es ist - zumindest, wenn es nach einigen Fans geht.

Eigentlich sind Balance-Patches das Lebenselixir für Multiplayer-Titel, die über lange Zeit eine Community an sich binden wollen - For Honor-Fans können davon sicherlich ein leidgeplagtes Liedchen singen.

Diese Regel macht eigentlich auch bei dem derzeitigen Hit Freitag der 13. keine Ausnahme, das Spieler in einer asymetrischen Multiplayer-Hetzjagd panisch am Ufer des Crystal Lake entlangrennen lässt und dabei die gleichnamige Filmvorlage aus den 80er Jahren zitiert. Nachdem das Spiel sein erstes Wochenende hinter sich gebracht hat, werden allerdings mehr und mehr Stimmen eines Teils der Community laut, der sich keine Balance-Patches für Freitag der 13. wünscht.

Ihre Begründung ist der Verweis auf das natürliche Machtverhältnis zwischen Massenmörder Jason Voorhees und seinen Teenager-Opfern, die bereits in den Filmen mehr oder weniger machtlos waren und sich nur auf ihre Cleverness im Kampf gegen den übermächtigen Killer verlassen konnten. Das Freitag der 13.-Franchise erzähle nun einmal die Geschichte von David und Goliath und daher wäre es falsch, David so lange zu patchen, bis er so stark wie Goliath wird.

Die Entwickler äußerten sich zu diesem Wunsch bisher noch nicht, haben derzeit aber sicherlich auch ganz andere Prioritäten auf ihrer Checkliste. So kämpfte Freitag der 13. vergangenes Wochenende mit einem enorm hohen Ansturm auf die Server, was teilweise stundenlang zu Spielausfällen und fehlerhaftem Matchmaking führte. Wie ein Facebookposting der Entwickler zeigt, wird sich das Team zunächst um diese Baustelle kümmern, bevor sie erste Hand an das Balancing des Mörders und seiner Opfer anlegen

Wie gefällt euch Freitag der 13.?