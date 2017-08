Freitag der 13. - Hat sich in weniger als zwei Monaten 1,8 Millionen Mal verkauft

In nicht einmal zwei Monaten hat sich das asymmetrische Multiplayer-Spiel Freitag der 13. insgesamt knapp 1,8 Millionen Mal verkauft. Das teilte Entwickler Gun Media in einer Pressemitteilung mit. Die Verkäufe schließen sämtliche Versionen des Titels ein, also sowohl die PS4- als auch Xbox One- und PC-Fassung.

Außerdem teilte das Studio mit, dass es ab Oktober auch eine Disc-Version von Freitag der 13. geben wird, die einen exklusiven "Bloody Jason"-Skin und ein Klamottenpaket für die Camp Counselors beinhaltet. In den USA soll die Retail-Fassung mit knapp 40 Dollar denselben Preis haben wie die Digital-Variante.

Mehr: Tipps für den Einstieg in Freitag der 13.

Freitag der 13. erschien am 26. Mai 2017 und wurde ursprünglich über Kickstarter mit 55.000 Unterstützern finanziert. Doms Test zum Spiel lest ihr hier.