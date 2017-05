Freitag der 13. - USK erteilt Freigabe ab 18 Jahren, erscheint ungeschnitten in Deutschland

In Freitag der 13. geht es blutig zu.

Erst gestern haben wir euch davon berichtet, dass sich der Deutschland-Release vom asymmetrischen Multiplayer-Horror Freitag der 13. verzögern könnte, da es Probleme mit der Altersfreigabe gab. Zwar wurde dem durchaus blutigen Spiel nach einem Berufungsverfahren das USK 18-Siegel aufgedrückt, doch ein Bundesland stellte sich quer und verzögerte das Rating durch ein Appellationsverfahren.

Auf Twitter gaben die Entwickler aber nun bekannt, dass die USK-Freigabe ab 18 Jahren nun endgültig sei und dass Freitag der 13. sogar ungeschnitten in Deutschland erscheinen wird.

If you are in Germany, we have good news! We just got final confirmation of our rating at USK18+. The game will in No way be censored!