Fans von Game of Thrones müssen sich noch etwas gedulden. Staffel 8 des Fantasy-Serien-Epos' startet erst im Jahr 2019. Das gab der US-Sender HBO nun offiziell bekannt. Einen konkreten Starttermin für die erste der insgesamt sechs neuen Game of Thrones-Folgen gibt es aber noch nicht.

Wie HBO auf seiner offiziellen Website bekannt gibt, sind in der finalen Staffel der Fantasy-Serie erneut David Benioff, Daniel Brett Weiss, David Nutter und Miguel Sapochnik als Regisseure mit an an Bord. Als Writer für die neue GoT-Season sind David Benioff & D.B. Weiss, Bryan Cogman und Dave Hill bestätigt.

Staffel 7 von Game of Thrones lief im Juli 2017 an. Fans hatten nach den vergangenen sieben Folgen zunächst gehofft, dass es 2018 mit der Fantasy-Serie um Jon Snow, Daenerys und Co. weitergehen würde. Jetzt haben wir also definitiv noch ein Jahr Zeit, um uns über die etlichen Game of Thrones-Theorien, die eifrige Fans und Bücherleser mit uns teilen, den Kopf zu zerbrechen.

