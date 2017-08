Game of Thrones - Hacker leaken offenbar private Daten der Stars, um HBO zu erpressen

Der US-Fernsehsender HBO – die Heimat von Game of Thrones – wurde Ziel eines großen Hacker-Angriffes. Die Urheber der Attacke setzen den Sender offenbar immer noch unter Druck und drohen anscheinend weiterhin damit, Inhalte zu veröffentlichen. Neben Drehbüchern und ganzen Folgen von Game of Thrones sollen sogar private Daten der Schauspieler ins Netz gestellt worden sein – unter anderem E-Mail-Adressen, persönliche Telefonnummern und private Wohn-Adressen.

Das schreiben zumindest The Verge und The Guardian. Laut Berichten fordern die Hacker angeblich ein hohes Lösegeld von HBO und wollen 1,5 TB an Daten gestohlen haben. Ob sich darunter auch bisher noch unveröffentlichte Game of Thrones-Episoden befinden, sei allerdings nicht von der Hacker-Gruppe bestätigt worden. In einem Statement gegenüber Polygon erklärt HBO selbst Folgendes:

"HBO glaubte, dass weitere Leaks aus diesem Cyber-Vorfall hervorgehen könnten, als wir ihn letzte Woche bestätigten. Wie wir gesagt haben, dauern die Untersuchungen noch an. Auch wenn berichtet wurde, dass eine Anzahl von E-Mails veröffentlicht wurden, haben uns die Untersuchungen bisher noch keinen Grund zu der Annahme gegeben, dass unser E-Mail-System als Ganzes kompromittiert wurde."

"Wir arbeiten weiterhin rund um die Uhr mit externen Cybersecurity-Firmen und den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um den Vorfall aufzuklären."

