Game of Thrones - Season 7-Starttermin mit Teaser bekannt gegeben

Daenerys macht sich endlich auf den Weg nach Westeros.

Mit den Worten "The great war is here" läutet der amerikanische Pay-TV-Sender HBO die Bekanntgabe des langerwarteten Starttermins von Game of Thrones Season 7 ein: Die erste von sieben brandneuen Folgen der Fantasy-Drama-Serie geht in den USA am 16. Juli 2017 an den Start. In Deutschland beginnt die siebte Runde des Kampfes um den Eisernen Thron einen Tag später, am 17. Juli 2017, auf Sky. Zudem dürfte die kommende Staffel auch wieder bei diversen Streaming-Diensten erhältlich sein.

The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ — Game Of Thrones (@GameOfThrones) March 9, 2017

Mit der Enthüllung des Staffelstarts präsentiert HBO nicht nur ein brandneues Poster, das optisch an George R. R. Martins Buchreihe "A Song of Ice and Fire" erinnert, sondern auch ein anderthalbminütiges Teaser-Video. Darin kommen verschiedene Charaktere wie Daenerys Targaryen, Cersei Lannister, Lady Olenna oder der Mad King zu Wort. Begleitet von den Wappentieren der wichtigsten Häuser Westeros' stimmen uns die die Figuren auf den großen Krieg ein, der uns in Season 7 von Game of Thrones bevorsteht. Der Teaser endet mit dem leuchtend blauen Auge eines White Walkers, die drohen, Westeros ins Chaos zu stürzen.

Das Poster zu Game of Thrones Staffel 7 ©HBO

Mehr zur siebten Staffel von Game of Thrones könnten wir womöglich in den nächsten Tagen erfahren. Im Rahmen des South by Southwest Festivals, das bis zum 19. März 2017 in Austin, Texas stattfindet, werden die Serienmacher David Benioff und D.B. Weiss zu Gast sein. Sie befinden sich in Begleitung der Darstellerinnen Maisie Williams (Ary Stark) und Sophie Turner (Sansa Stark) und lassen sich hoffentlich ein paar Infos entlocken.

