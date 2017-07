Confederate - Game of Thrones-Macher schreiben bald die US-Geschichte um

David Benioff und D.B. Weiss haben gemeinsam mit HBO die Fantasy-Buchreihe von George R.R. Martin als Game of Thrones berühmt gemacht. Die überaus erfolgreiche Zusammenarbeit wird nun auf ein weiteres Projekt ausgeweitet. Für die neue Serie Confederate tun sich die Showrunner erneut mit HBO zusammen: Die Dramaserie spielt in einer alternativen Timeline. In der haben sich die US-Südstaaten nach dem Bürgerkrieg von der Union der Vereinigten Staaten von Amerika abgespalten. (via: Deadline)

D.B. Weiss und David Benioff steuern nicht nur das Drehbuch zu Confederate bei, sondern treten auch wieder als Showrunner und Produzenten in Erscheinung. Unterstützung bekommen sie von Nichelle Tramble Spellman (Justified), Malcolm Spellman (Empire) sowie Carolyn Strauss und Bernadette Caulfield (jeweils Game of Thrones).

Die Geschichte soll sich um diverse Charaktere aus den unterschiedlichsten Lagern drehen und letzten Endes zum Beginn eines dritten amerikanischen Bürgerkrieges führen. Sklaverei ist in dieser alternativen Geschichtsschreibung legal, dementsprechend begegnen wir in Confederate den unterschiedlichsten Freiheitskämpfern, Sklavenjägern und ähnlichen Gruppierungen.

