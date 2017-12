GamePro 2/2018 - ab dem 3.1. am Kiosk! - Ausblick 2018

In GamePro 2/18 werfen wir einen Blick auf das Spielejahr 2018: Wie geht es mit unserem Lieblings-Hobby weiter? Was muss sich ändern, wovon wollen wir mehr sehen? Dazu geben wir einen Ausblick auf 30 kommende Spielehits für alle Konsolen. Zudem bekommt ihr in der aktuellen Ausgabe natürlich wie gewohnt jede Menge Tests, Previews und weitere interessante Specials.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Ausblick 2018: Unsere Prognosen für 2018. Plus: Auf diese kommenden Hits dürft ihr euch freuen!

Kingdom Come: Deliverance: Wir haben das Mittelalter-RPG bei den Entwicklern angespielt.

Playerunknown's Battlegrounds: Wie schlägt sich das PC-Phänomen auf der Xbox One? Plus: Report zum Thema Faszination PUBG.

Henrys Jahresrückblick: Frohnatur und Technik-Freak Henry blickt auf ein bewegtes Spielejahr zurück.

Specials und Reportagen: Die besten Spiele 2017, Faszination PUBG, Warum wir spielen, Mythencheck: Majora's Mask, GamePro Elements: Mathematik in Spielen, Retro Hall of Fame: Kirby Superstar.

Videos auf DVD: Wie immer findet ihr auf der DVD Tests, Previews und Specials. Diesmal unter anderem zu Kingdom Come: Deliverance, Star Wars: Battlefront 2, Xenoblade Chronicles 2, Die besten Spiele 2017 und natürlich zur Retro Hall of Fame.

